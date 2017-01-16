В США начинаются испытания самоуправляемых автобусов

В Лас-Вегасе (Невада, США) стартуют двухнедельные испытания небольших автобусов, оборудованных системой автопилотирования

В тестах примут участие машины под названием Arma, созданные французской компанией Navya, сообщает «3Dnews».

Эти мини-автобусы способны брать на борт 12 пассажиров. Используется полностью электрический привод.

Транспортные средства оборудованы камерами, высокоточным GPS-приёмником и лидарами. Автобусы способны передвигаться полностью самостоятельно, без участия водителя.

В рамках испытаний машины Arma будут бесплатно перевозить пассажиров с 10:00 до 18:00 по Фримонт-стрит - одной из наиболее известных улиц Лас-Вегаса. Скорость движения автобусов в ходе тестов не превысит 20 км/ч, хотя теоретически такие транспортные средства способны передвигаться со скоростью более 40 км/ч.

Если испытания окажутся успешными, самоуправляемые автобусы Arma могут начать курсировать в Лас-Вегасе на постоянной основе уже предстоящим летом или ранней осенью.

Фото: «3Dnews».