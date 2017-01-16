Samsung, Foxconn и MediaTek инвестировали в Corephotonics

Corephotonics, занимающаяся разработкой сдвоенных камер для смартфонов, привлекла инвестиции от Samsung, Foxconn и MediaTek
Объём раунда финансирования составил $15 млн., сообщает «3Dnews».
В результате общий размер вложений в Corephotonics превысил $50 млн.
Ранее в эту компанию инвестировали фонды Magma VC, Amiti Ventures и Horizon Ventures, частная краудфандинговая фирма OurCrowd, производитель накопителей SanDisk, китайский телекоммуникационный оператор CK Telecom и миллиардер Ли Ка-шин.
Полученные средства Corephotonics намерена использовать для разработки камер для смартфонов нового поколения, а также для увеличения числа продуктов, в которых применяются технологии компании. На данный момент, помимо мобильных устройств, камеры Corephotonics можно встретить в автомобилях, квадрокоптерах, системах видеонаблюдения и экшен-камерах, сообщается на сайте израильского стартапа.
Главная особенность технологии Corephotonics заключается в достижении 5-кратного оптического зума в камерах смартфонов без использования каких-либо движущихся компонентов. Для этого применяется пара 13-Мп датчиков изображения с большим фокусным расстоянием и маленьким углом обзора.
Фото: cnet.com
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Теги: Samsung, Corephotonics, камеры
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