Samsung, Foxconn и MediaTek инвестировали в Corephotonics

Corephotonics, занимающаяся разработкой сдвоенных камер для смартфонов, привлекла инвестиции от Samsung, Foxconn и MediaTek

Объём раунда финансирования составил $15 млн., сообщает «3Dnews».



В результате общий размер вложений в Corephotonics превысил $50 млн.

Ранее в эту компанию инвестировали фонды Magma VC, Amiti Ventures и Horizon Ventures, частная краудфандинговая фирма OurCrowd, производитель накопителей SanDisk, китайский телекоммуникационный оператор CK Telecom и миллиардер Ли Ка-шин.

Полученные средства Corephotonics намерена использовать для разработки камер для смартфонов нового поколения, а также для увеличения числа продуктов, в которых применяются технологии компании. На данный момент, помимо мобильных устройств, камеры Corephotonics можно встретить в автомобилях, квадрокоптерах, системах видеонаблюдения и экшен-камерах, сообщается на сайте израильского стартапа.

Главная особенность технологии Corephotonics заключается в достижении 5-кратного оптического зума в камерах смартфонов без использования каких-либо движущихся компонентов. Для этого применяется пара 13-Мп датчиков изображения с большим фокусным расстоянием и маленьким углом обзора.

Фото: cnet.com