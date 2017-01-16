США показало боевое применение стаи микродронов (ВИДЕО)

Министерство обороны США показало результаты исследовательских работ, закрепивших очередное достижение в технологиях беспилотных летательных аппаратов

Компактные и недорогие дроны работают в команде на малых высотах для сбора информации о различных объектах, сообщает «3Dnews».



Само испытание состоялось в октябре в небе над базой вооружения морской авиации Чайна-Лейк в калифорнийской пустыне Мохаве. Три палубных истребителя-бомбардировщика F/A-18 «Супер Хорнет» в нужный момент высыпали из «ульев» 103 дрона Perdix, которым предстояло преодолеть инерцию движения и остановить падение с выходом на заданную высоту и зону работы.

Каждый из дронов выбрал свой объект и производил отслеживание его перемещений. Конечно, это лишь один из возможных режимов работы роя микродронов. Каждый из них используют принцип аэродинамического удержания в воздухе и один пропеллер, задающий импульс движения. Крылья позволяют Perdix преодолевать большие расстояния, а для наблюдения за стационарным объектом микродронам приходится кружиться над ними, что снижает их уязвимость к поражению.

Впервые разработанные в 2013 году на кафедре AeroAstro Массачусетского технологического института, эти дроны длиной меньше 30 см весят всего лишь около 250 грамм. Они предназначены преимущественно для невысотных операций по разведке, наблюдению и рекогносцировке. Формат дронов выполнен в типоразмере под кассеты для тепловых и радиолокационных ловушек, устанавливаемых на авиацию.

Оператор управляет сразу всеми дронами, наподобие того, как это делает футбольный тренер, отдавая команде общие задачи. Каждый отдельный дрон не связан с командным пунктом, а действует автономно, обмениваясь информацией друг с другом. Стая представляет собой распределённый виртуальный мозг и одновременно общий организм: потеря отдельных дронов не сбивает с толку остальных, а при необходимости может быть прислано пополнение.

Пока ничего не говорится о боевой сертификации системы Perdix, но Министерство обороны США уже выбирает производственного партнёра, который бы мог производить микродроны в партиях до тысячи штук - то есть исключительно в испытательных целях. Вместе с тем продолжается работа над дальнейшим совершенствованием распределённой логики роя для внедрения более продвинутых автономных функций.

Фото: «3Dnews».

Видео: U.S. Navy