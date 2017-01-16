App.net прекратит своё существование

Социальная сеть App.net, запущенная в 2012 году и позиционировавшая себя как место без рекламы (но на основе подписки), объявила о своём закрытии

Сервис прекратит своё существование 14 марта в связи с невозможностью получить достойную прибыль и привлечь внимание разработчиков и пользователей, сообщает «3Dnews».

В App.net больше нельзя зарегистрироваться и оформить подписку, а пользователям до закрытия социальной сети необходимо перенести все свои данные, иначе они будут безвозвратно утеряны. Разработчикам компания сделала небольшой подарок, открыв доступ к исходному коду сервиса.

App.net, основанная Далтоном Колдуэллом, который сейчас является партнёром венчурного фонда Y Combinator, а также Брайаном Бергом, должна была стать местом, где разработчики могли бы демонстрировать публике свои приложения. Для обычных пользователей это был сервис наподобие Twitter, в котором можно было публиковать сообщения, состоящие максимум из 256 символов. Для всего остального в социальной сети существовали сторонние приложения. App.net уверяла, что у пользователей будет полный контроль над их данными. Деньги на сервис собирались посредством краудфандинга - проект получил более $750 тысяч от 11 тысяч вкладчиков.

В ноябре 2012 года социальная сеть запустила программу бесплатных приглашений, которая должна были привести на сайт больше пользователей, но в итоге за членство всё равно приходилось платить. Вероятно, это отпугнуло многих людей от App.net, в результате чего через несколько месяцев сервис перешёл на Freemium-модель. К маю 2013 года у сайта было 100 тысяч пользователей.

Позже сайт перешёл в своего рода «режим обслуживания», поэтому многие о нём могли вообще ничего не слышать. Это решение компания приняла для того, чтобы сохранить те малые средства, которые у неё остались.

«С того момента каждый доллар, который приносил App.net, уходил на оплату хостинга и сервисов, необходимых для поддержания работы сайта», - написали Колдуэлл и Берг в прощальной публикации.

Чтобы заставить разработчиков создавать для сервиса приложения, App.net нужны были пользователи, а чтобы привлечь пользователей, необходимы приложения, поэтому разработчики попали в крайне затруднительное положение.

«Мы предполагали, что набор разнообразных быстрорастущих сторонних приложений принесёт те цифры, которые необходимы, чтобы бизнес заработал», - сообщила компания.

Схема в самом начале действительно работала, однако в долгосрочной перспективе у неё не было никаких шансов.

Фото: «3Dnews».