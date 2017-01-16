Сократилась частота ошибок Google в распознавании речи

Старший научный сотрудник Google Джефф Дин в рамках конференции AI Frontiers Conference в Санта-Кларе, Калифорния, рассказал о том, насколько далеко компании удалось продвинуться в плане улучшения своего программного обеспечения для распознавания речи.

Дин заявил, что частота ошибочных слов в распознавании речи, то есть то, насколько часто Google некорректно транскрибирует слова, снизилась более чем на 30%, сообщает «3Dnews».



Дин связывает такой прогресс с «добавлением нейронных сетей» - систем, которые Google и другие компании используют для работы с технологиями глубокого обучения.

Нейронные сети совершенствуются благодаря анализу больших объёмов данных вроде фрагментов речи. Впервые Google начала использовать нейронные сети в своих системах распознавания речи ещё в 2012 году, когда состоялся запуск Android Jelly Bean.

Google нечасто рассказывает о своих достижениях в улучшении этой важной технологии, использующейся во всё большем количестве продуктов компании, начиная с «умных» колонок Google Home и заканчивая виртуальной клавиатурой Gboard для iOS и Android. В 2015 году генеральный директор компании Сундар Пичаи рассказал, что её частота ошибочных слов составляет 8%.

В августе прошлого года Алекс Асеро, старший директор голосового помощника Siri компании Apple, рассказал, что частота ошибок Siri сократилось в два раза в рамках всех языков, а во многих случаях даже более чем в два раза. В сентябре 2016 года Microsoft сообщила, что её исследователям удалось достичь показателя частоты ошибочных слов в 6,3%.

Фото: «3Dnews».