Samsung перенес выход гибкого смартфона

Samsung перенесла выход гибкого смартфона серии Galaxy X на 2018 год

Новый гаджет ожидается в первой половине следующего года, сообщает «РБК-Украина».

Причиной задержки выпуска гибкого смартфона называют тот факт, что компании нужно время чтобы наладить выпуск компонентов для производства смартфонов на массовом рынке.

Компания KOLON Industries, являющаяся одним из поставщиков, в следующем году как раз должна закончить строительство своих производственных мощностей. После этого может начаться массовое производство смартфонов. Первая партия гибких смартфонов Samsung составит 100 тыс. штук.

Напомним, летом прошлого года ожидалось, что Samsung представит смартфоны с гибким экраном в 2017 году.

Фото: «РБК-Украина».