Украденный на CES 2017 прототип ноутбука продают в Китае

Ноутбук Razer Project Valerie, который был украден на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе, был выставлен на продажу на китайской интернет-площадке Taobao
Продавец хочет за устройство 150 тыс. юаней (около 22 тыс. долларов), сообщает «РБК-Украина».
После того, как пользователи обратили внимание на объявление и отправили жалобу администрации сервиса, позиция была удалена с сайта.
Razer Project Valerie является первым в мире ноутбуком с тремя экранами диагональю 17,3 дюйма и общим разрешением 12K (11520x2160 пикселей).
Демонстрационный образец устройства был украден в последний день выставки.
Генеральный директор Razer Мин-Лян Тана пообещал заплатить 25 тыс. долларов за любую информацию, которая помогла бы в поисках и поимке вора.
Напомним, в США на выставке CES-2017 украли прототипы ноутбука с тремя мониторами.
Фото: «РБК-Украина».
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