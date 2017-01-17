Закрывается создатель дрона-камеры для селфи

Стартап Lily, создавший дрон со встроенной камерой для селфи, объявил о своём закрытии, не поставив ни одного устройства на рынок

Главной причиной закрытия компания назвала недостаток финансирования, несмотря на то, что получила предзаказов на свою дебютную модель на $34 млн. от 60 тысяч клиентов, сообщает «3Dnews».

Ещё в 2015 году компания Lily сообщила о предстоящем выходе «революционного» дрона, который включается и начинает лететь, когда его бросают вверх, и который будет следовать за пользователем, снимая его на камеру без всякого внешнего управления.

Изначально релиз дрона был намечен на февраль 2016 года. Затем его выход перенесли на лето. Второй крайний срок начала поставок уже прошёл, а клиенты Lily по-прежнему не получили свои «умные» летающие камеры.

«В течение последних несколько месяцев мы старались обеспечить финансирование для открытия нашей производственной линии, чтобы поставить наши первые агрегаты, но не смогли сделать это, - написали в своем заявлении основатели компании Антуан Балареска и Генри Брэдлоу. - В результате с глубокой печалью хотим сказать, что мы планируем свернуть компанию и предложить возврат денег клиентам».

Все оформившие заказ клиенты получат назад свои деньги, на что уйдёт около 60 дней. Тем, у кого закончился срок действия платёжной карты, с которой поступили деньги на расчётный счёт компании, предлагается связаться с Lily, чтобы определить другой способ возврата.

Фото: «3Dnews».