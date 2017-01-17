TSMC может построить завод в США

TSMC не исключает возможности формирования производственных мощностей на территории США

Председатель правления TSMC Моррис Чанг в ходе недавней встречи с инвесторами сообщил, что компания изучает целесообразность строительства предприятия в США, сообщает «3Dnews».



TSMC признаёт, что подобная инициатива будет сопряжена с рядом трудностей, поэтому пока окончательное решение не принято.

Теоретически создание нового завода поможет TSMC ускорить внедрение передовых технологий производства микрочипов. В скором времени компания планирует освоить пробный выпуск изделий по 7-нанометровой технологии. На коммерческой основе этот техпроцесс TSMC намерена внедрить в первой четверти 2018-го. Между тем уже ведутся работы над 5-нанометровой технологией. Более того, компания сформировала команду из 300-400 специалистов, которые занимаются исследованиями, связанными с 3-нанометровым техпроцессом.

В октябре-декабре 2016 года чистая прибыль TSMC достигла NT$100,2 млрд. ($3,16 млрд.), что на 37,6 % больше, чем годом ранее. Этот квартальный доход оказался самым большим в истории компании.

TSMC - это один из крупнейших в мире контрактных производителей полупроводниковых микросхем. Корпорация была основана в 1987 году правительством Китайской республики, компанией Philips и частными инвесторами.

Фото: «3Dnews».