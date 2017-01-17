По итогам текущего года мировые расходы на инфраструктурные продукты (серверы, системы хранения данных, Ethernet-коммутаторы) для построения облачных инфраструктур достигнут 44,2 млрд. долларов, увеличившись на 18,2% по сравнению с прошлым годом

61,2% расходов будет связана с развитием публичных облачных ЦОД, а расходы на решения для частных облачных инфраструктур, размещенных у внешнего провайдера составят 14,6% от общих, сообщает «РБК-Украина».

Расходы на традиционную, необлачную, ИТ-инфраструктуру, сократятся на 3,3% год к году однако по-прежнему будут занимать больше половины (57,1%) общих расходов. Сегмент Ethernet-коммутаторов будет развиваться наиболее динамично, рост расходов в нем вырастет на 23,9%.

Позитивная динамика в сегментах серверов и корпоративных storage-систем составит 13,6% и 23,7% соответственно.

По прогнозу аналитиков, расходы на облачную инфраструктуру превысят расходы на традиционную в 2020 году.

Напомним, мировые расходы на робототехнику вырастут в два раза к 2020 году.

Фото: «РБК-Украина».