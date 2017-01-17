Apple хочет создавать видеоконтент

Apple планирует начать создание собственных фильмов и телепрограмм
Собственный контент может появиться уже к концу текущего года, сообщает «РБК-Украина».
Фильмы и телепрограммы будут размещаться на сервисе компании - Apple Music. При этом речь идет об ограниченном количестве контента, а не о многомиллиардных инвестициях.
Речь идет скорее всего об усилении позиций перед музыкальным сервисом Spotify, чем о конкуренции с онлайн-кинотеатрами или кабельными каналами. На данный момент у Apple Music в 2 раза меньше подписчиков, чем у Spotify.
Напомним, в декабре количество платных подписчиков Apple Music превысило 20 миллионов.
Фото: «РБК-Украина».
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