Основатель Facebook отверг обвинения в краже

Основатель Facebook Марк Цукерберг выступил в суде в качестве свидетеля, где принадлежащую ему компанию Oculus обвинили в краже данных для создания технологий виртуальной реальности

Иск на 2 млрд. долларов был предъявлен компанией ZeniMax, которая утверждает, что ее программное обеспечение было похищено и затем использовано в разработке Oculus, сообщает «РБК-Украина».

В частности, в ZeniMax считают, что один из их основателей Джон Кармак воспользовался наработками, являющимися интеллектуальной собственностью ZeniMax, когда покинул компанию и присоединился к команде Oculus.

Обвинитель утверждает, что гарнитуру Oculus Rift нельзя было бы сделать, не воспользовавшись ПО, принадлежащим ZeniMax.

Цукерберг отвергал все обвинения, отмечая, что технологию разрабатывала его компания.

«Как и большинство людей в суде, я никогда не слышал о ZeniMax ранее», - отметил основатель популярной соцсети.

Судебный процесс начался на прошлой неделе и как ожидается, продлится около трех недель.

Напомним, в декабре Facebook купил стартап отслеживания взгляда.

Фото: «РБК-Украина».