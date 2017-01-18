Основатель Facebook отверг обвинения в краже

Основатель Facebook Марк Цукерберг выступил в суде в качестве свидетеля, где принадлежащую ему компанию Oculus обвинили в краже данных для создания технологий виртуальной реальности
Иск на 2 млрд. долларов был предъявлен компанией ZeniMax, которая утверждает, что ее программное обеспечение было похищено и затем использовано в разработке Oculus, сообщает «РБК-Украина».
В частности, в ZeniMax считают, что один из их основателей Джон Кармак воспользовался наработками, являющимися интеллектуальной собственностью ZeniMax, когда покинул компанию и присоединился к команде Oculus.
Обвинитель утверждает, что гарнитуру Oculus Rift нельзя было бы сделать, не воспользовавшись ПО, принадлежащим ZeniMax.
Цукерберг отвергал все обвинения, отмечая, что технологию разрабатывала его компания.
«Как и большинство людей в суде, я никогда не слышал о ZeniMax ранее», - отметил основатель популярной соцсети.
Судебный процесс начался на прошлой неделе и как ожидается, продлится около трех недель.
Напомним, в декабре Facebook купил стартап отслеживания взгляда.
Фото: «РБК-Украина».
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Теги: Facebook, Марк Цукерберг, суд, технологии
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