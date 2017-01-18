Гаджеты помогут рынку смарт-часов вырасти

Количество «умных» часов высокого технического уровня снижается, чего не скажешь про так называемые гибридные смарт-часы, благодаря которым весь рынок сможет расти
К гибридным часам аналитики относят устройства, оснащённые традиционными аналоговыми циферблатами и рядом технологичных функций, таких как NFC-платежи и подсчёт шагов, сообщает «3Dnews».
Доля подобных гаджетов на рынке компьютеризированных наручных часов увеличится с нынешних 30 % до 40 % в ближайшие пять лет.
Сегмент гибридных часов сможет расти вдвое быстрее многофункциональных устройств, предлагаемых Apple, Samsung, Fitbit и другими компаниями. Производители корректируют или удаляют непопулярные функции, акцентируя внимание на фитнесе и здоровье.
К 2021 году объём глобального рынка смарт-часов составит $21 млрд. в деньгах и 60 млн. в штуках.
Согласно прогнозам экспертов, средняя стоимость смарт-часов снизится всего на 0,6 %. В IDC прогнозируют, что в ближайшие пять лет мировой рынок «умных» часов вырастет на 30,6 %.
Фото: «3Dnews».
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