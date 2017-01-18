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Hi-tech

Китай и Европа ускоряют переход на электромобили

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В США в связи с падением цен на топливо использование гибридных автомобилей сократилось

Многие работающие в автомобильной промышленности считают, что 2017 год будет определяющим для электрических автомобилей, и это направление получит критический импульс, но только не в США

Ужесточение регулирования выбросов в Китае и Европе не оставляет глобальным автопроизводителям и потребителям другого выбора, кроме как приветствовать гибридные транспортные средства, стимулируя инвестиционный рост, заявили топ-менеджеры отрасли, которые собрались в Детройте на прошлой неделе на ежегодном автошоу, сообщает «3Dnews».

«Электрификация автомобиля является необратимой тенденцией», - заявил Жак Ашенбройх, генеральный директор компании Valeo, которая увеличила объём продаж на 50 % процентов в течение 5 лет с акцентом на электрические, гибридные, подключаемые и автономные автомобили.

В Европе «зеленые» автомобили несут выгоду потребителям всё больше и больше благодаря субсидиям, налоговым льготам, в то время как владельцы автомобилей с двигателями внутреннего сгорания сталкиваются с нарастающим прессингом, включая ограничения на вождение и парковку транспортного средства.

Китай, сражающийся с катастрофическим уровнем загрязнения в крупных городах, агрессивно продвигает гибридные автомобили с помощью политики «кнута и пряника», сочетающей крупные инвестиции и создание фондов для научных исследований, а также субсидирование, с принятием нормативных актов, запрещающих использование бензиновых и дизельных автомобилей в крупных городах.

В США в связи с падением цен на топливо использование гибридных автомобилей в 2015 году сократилось. Доля электромобилей в 2016 году продолжила падение, снизившись до 0,37 %.

Вместе с тем руководители индустрии заявили в Детройте, что, несмотря на замедление, производство электромобилей в США будет развиваться, так как нельзя отставать от Китая и Европы, которые продвигаются вперед благодаря стимулированию продаж гибридных автомобилей.

Фото: stratadata.com.au

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Теги: Европа, Китай, США, электромобили

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