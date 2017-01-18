В Токио показали «котогаджет»

Anicall представил приложение, информирующее о сердцебиении домашнего любимца
Устройство «Vital Suit» было представлено на выставке в Токио, сообщает «УНИАН».
Гаджет может считывать сердцебиение домашнего животного путем сбора данных из устройства в форме жилета. Теперь каждый может узнать о наличии стресса у домашнего любимца.
Фото: PHL.
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