Бывший руководитель Microsoft стал директором Baidu

Компания Baidu сообщила о назначении бывшего руководителя из корпорации Microsoft на должность операционного директора в рамках стратегии по развитию технологий искусственного интеллекта

До сентября прошлого года Ки Лу был исполнительным вице-президентом в Microsoft и отвечал за развитие Office, Bing и Skype, сообщает «3Dnews».



Теперь он поможет Baidu в усилении технологий искусственного интеллекта, призванных стать основной точкой приложения усилий на ближайшее десятилетие.

«Доктор Лу обладает большим запасом лидерского и управленческого опыта и является одним из самых авторитетных людей в области искусственного интеллекта», - отметил исполнительный директор Baidu Робин Ли.

Китайская компания в октябре 2016 года основала $200-миллионный инвестиционный фонд, который будет концентрироваться на таких областях, как искусственный интеллект, дополненная реальность и глубокое обучение. При этом месяцем ранее компания сообщила об основании $3-миллиардного фонда, нацеленного на поддержку или приобретение начинающих компаний, находящихся в средней или завершающей стадии становления.

В 2014 году Baidu назначала другого бывшего руководителя из Microsoft Чжан Яциня на должность президента, занимающегося новыми направлениями бизнеса. Теперь господин Чжан будет напрямую подчиняться Ки Лу. Baidu озвучит свой отчёт о прошедшем финансовом годе в следующем месяце. Согласно предварительным оценкам, в последнем отчётном квартале её доходы упали на 4,6 %.

Фото: «3Dnews».