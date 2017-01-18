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Hi-tech

Apple выпустит 15-дюймовый MacBook

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В третьем квартале 2017 года будет запущено массовое производство 13- и 15-дюймовых ноутбуков MacBook Pro

В этом году Apple выпустит обновлённые ноутбуки из серии MacBook на базе процессоров нового поколения Kaby Lake от Intel

Об этом заявил аналитик из KGI Securities Мин-Чи Куо, сообщает «3Dnews».

Являясь экспертом в области прогнозов по продукции Apple, Куо рассказал, что новые 12-дюймовые модели MacBook с вышеупомянутыми процессорами запустят в массовое производство в начале второго квартала этого года, причём одной из них может стать вариант с 16 Гбайт оперативной памяти - в качестве высококлассной конфигурации. Две актуальные на сегодняшний день 12-дюймовые модели оснащены 8 Гбайт оперативной памяти.

В третьем квартале 2017 года будет запущено массовое производство 13- и 15-дюймовых ноутбуков MacBook Pro с процессорами Kaby Lake, уверяет Куо. Аналитик не уточнил, каким объёмом оперативной памяти будут оснащаться эти компьютеры, однако, вероятно, из-за издержек дизайна больше 16 Гбайт ноутбуки не получат.

Куо также упомянул 15-дюймовый MacBook с 32 Гбайт оперативной памяти - его массовое производство должно быть запущено в начале четвёртого квартала, а на рынок ноутбук, вероятно, выйдет во второй половине 2017 года. По словам исследователя, эта модель станет «наиболее существенно переработанным продуктом в этом году», причём она будет оснащена таким же типом оперативной памяти, каким оснащаются настольные компьютеры, для удовлетворения высочайших запросов пользователей.

Судя по всему, этот ноутбук тоже войдёт в серию MacBook Pro, но Куо по этому поводу ничего не говорит. Если не считать более производительные процессоры и возросший объём оперативной памяти, то, уверяет аналитик, все новые ноутбуки от Apple останутся примерно такими же, как и модели, выпущенные в 2016 году - в плане как большинства других спецификаций, так и дизайна.

Куо уверен, что новые ноутбуки на базе Kaby Lake станут более энергоэффективными, что повлияет на их поставки. По его расчётам, благодаря новым моделям ноутбуки MacBook вернутся к десятипроцентному показателю годового роста. В то же время, их поставка будет осуществляться быстрее, поскольку производственные задержки, затронувшие модели 2016 года, были устранены.

Фото: «3Dnews».

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Теги: Apple, MacBook, ноутбук

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