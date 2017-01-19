Общие объемы рынка робототехники стран Центральной и Восточной Европы по итогам 2016 года составили 2,5 млрд. долларов

Причем, если доля потребительского сегмента в расходах на робототехнику в 2016 году едва превысила 4%, то в случае с дронами потребительские расходы составили почти половину от общих, сообщает «РБК-Украина».

К 2020 году этот показатель увеличится до 4,2 млрд. долларов.

Среднегодовой рост расходов составит 14,2%. Доля дронов на рынке вырастет с 1% в прошедшем году до 3% по итогам 2020 года.

В число ключевых рынков этого региона войдут производство (64,2%), добыча полезных ископаемых (16,6%) и здравоохранение (6,6%).

Напомним, мировые расходы на робототехнику вырастут в два раза к 2020 году.

Фото: «РБК-Украина».