Общие объемы рынка робототехники стран Центральной и Восточной Европы по итогам 2016 года составили 2,5 млрд. долларов
Причем, если доля потребительского сегмента в расходах на робототехнику в 2016 году едва превысила 4%, то в случае с дронами потребительские расходы составили почти половину от общих, сообщает «РБК-Украина».
К 2020 году этот показатель увеличится до 4,2 млрд. долларов.
Среднегодовой рост расходов составит 14,2%. Доля дронов на рынке вырастет с 1% в прошедшем году до 3% по итогам 2020 года.
В число ключевых рынков этого региона войдут производство (64,2%), добыча полезных ископаемых (16,6%) и здравоохранение (6,6%).
Напомним, мировые расходы на робототехнику вырастут в два раза к 2020 году.
Фото: «РБК-Украина».
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Теги: Европа, робототехника, рынок
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