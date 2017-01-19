В Telegram появятся голосовые звонки

Telegram может добавить функцию осуществления голосовых звонков
Один из пользователей попросил у создателя мессенджера, Павла Дурова о добавлении голосовых звонков, и тот пообещал добавить такую функцию, сообщает «РБК-Украина».
Может быть также добавлена возможность менять темы. При этом о сроках введения данных функций Дуров не сообщил.
Напомним, Telegram ввел возможность отзывать отправленные сообщения.
Фото: «РБК-Украина».
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