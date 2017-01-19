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Hi-tech

Глава Foxconn успокоил Китай

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Foxconn объявила о возможном переносе сборки некоторых устройств Apple в США

Правительство Китая выражает озабоченность по поводу планов компании Foxconn Technology Group по расширению операций по сборке устройств Apple на территории США после того, как Дональд Трамп официально займёт должность президента

Высокопоставленный китайский чиновник недавно выразил обеспокоенность Пекина непосредственно Терри Гоу, сообщает «3Dnews».

В ответ тот заверил чиновника, что Foxconn не планирует изымать капитал из Китая. Он объяснил, что инвестиционный план по поводу США пока ещё окончательно не сформирован, и многое зависит от политики новой администрации.

Потенциальный стратегический сдвиг Foxconn расстраивает китайские власти, так как на заводах компании работает около миллиона рабочих по всей стране. Большие сокращения рабочих мест на заводах в прошлом, как известно, вызывали протесты, а поддержание социальной стабильности остается одним из главных приоритетов правящей Коммунистической партии.

Foxconn объявила о возможном переносе сборки некоторых устройств Apple в США почти сразу после того, как глава SoftBank Group Масаёси Сон пообещал инвестировать в промышленность США $50 млрд и создать 50 000 новых рабочих мест.

«Foxconn очень зависит от Китая, как в вопросе сборки, так и в потребительском бизнесе, и его поставщики тоже находятся в Азии. Это не будет меняться, по крайней мере, в течение ближайших пяти лет», - считает Джеймс Ян, директор по исследованиям Counterpoint Technology Market Research из Пекина.

Фото: GETTY IMAGES

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Теги: Foxconn, Китай, США

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