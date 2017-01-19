Google избавится от интерфейса

Google собирается полностью избавиться от классического пользовательского интерфейса социальной сети Goolge+

Компания обновила свой сервис в 2015 году, добавив в него сообщества и коллекции, однако пользователи всегда могли вернуться к классическому интерфейсу с помощью специальной кнопки в левом нижнем углу, сообщает «3Dnews».



24 января Google собирается убрать эту кнопку.

На данный момент при нажатии на кнопку возврата к стандартной версии сайта появляется сообщение: «Внимание! Скоро прежний интерфейс Google+ станет недоступен. Не беспокойтесь – все ваши фото, видео и другие материалы сохранятся».

При переходе к старому варианту интерфейса в верхней части страницы компания предупреждает: «Сервис Google+ скоро будет обновлен. Чтобы перейти на новую версию, нажмите здесь».

В анонсе менеджер по продукту Google+ Даниэль Бакли рассказала, что социальную сеть с окончательным переходом на новый дизайн ожидает ряд нововведений. Среди них - возможность скрывать наименее важные комментарии и масштабировать фотографии в веб-версии социальной сети. Помимо всего прочего, она заявила, что 24 января в новой версии сервиса станет доступен раздел «События» из старого варианта социальной сети.

«Мы верим, что с последними обновлениями Google+ станет по-настоящему вашим Google+ - созданным с учётом ваших предложений, просьб и нужд», - сообщила Бакли.

Фото: «3Dnews».