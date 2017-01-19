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Hi-tech

Суд отказался арестовать вице-президента Samsung

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Вице-президента Samsung Group обвиняют во взяточничестве и хищениях

Суд в столице Южной Кореи Сеуле отказался арестовывать вице-президента Samsung Ли Чжэ Ена по подозрению во взяточничестве 

Судья заявил, что, проанализировав содержание и процесс расследования, он «счел трудным признать необходимость» ареста, сообщает «РБК-Украина».

«Мы приветствуем тот факт, что дело по существу может быть рассмотрено без заключения [вице-президента Samsung]», - прокомментировала решение суда Samsung Group.

Вице-президента Samsung Group Ли Чжэ Ена обвиняют во взяточничестве и хищениях на сумму более 36 млн. долларов. Он мог платить Чхве Сун Силь, подруге президента Южной Кореи Пак Кын Хе, за помощь правительства при ведении бизнеса.

Напомним, ранее прокуратура Южной Кореи ранее уже выдала ордер на арест Ли Чжэ Ена.

Фото: «РБК-Украина».

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Теги: Samsung, суд, Южная Корея

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