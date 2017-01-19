Названы самые распространенные пароли 2016 года

Независимо от того, сколько раз людей предупреждали об опасности использования ужасных паролей, эта практика до сих пор является невероятно распространенным явлением

Это заключение Keeper Security – фирмы по управлению паролями программного обеспечения, которая проанализировала более 10 миллионов регистрационных данных, которые просочились в Интернет из-за нарушений, произошедших в 2016 году, сообщают «Вести».

Как это было в 2015 году, самым популярным паролем по-прежнему остается «123456», который составил невероятные 17% тех, кто был проверен. После этого на втором месте следует столь же сложный «123456789». Легко угадываемые цифры составляют восемь из десяти наиболее популярных записей, в том числе «111111» под номером пять.

Единственная хорошая новость заключается в том, что всегда присутствующий «password», который часто встречается в первой пятерке такого рода списков, теперь опустился на восьмую позицию.

Семь из пятнадцати паролей состоят из шести или менее символов, позволяя атакам грубой силы расшифровывать их в течение нескольких секунд.

Наличие «18atcskd2w» и «3rjs1la7qe» может показаться чем-то аномальным, возможно признак того, что некоторые люди, по крайней мере пытаются сделать вещи более трудным для киберпреступников. Оказывается, что эти более сложные пароли повторно используются ботами при настройке фиктивных учетных записей электронной почты для рассылки спама и фишинг-атак.

«Поставщики услуг электронной почты могут сделать каждому услугу, отмечая эти своего рода повторения и отчитываясь о них», - сказали исследователи Keeper.

Первые 25 паролей едва изменились за последние несколько лет. Keeper Security говорит, что «большая ответственность лежит на владельцах сайтов, которые не следят за соблюдением большинства политик сложности базового пароля».

На самом деле каждый должен просто использовать менеджер паролей.

Вот полный список:

123456

123456789

qwerty

12345678

111111

1234567890

1234567

password

123123

987654321

qwertyuiop

mynoob

123321

666666

18atcskd2w

7777777

1q2w3e4r

654321

555555

3rjs1la7qe

Google

1q2w3e4r5t

123qwe

zxcvbnm

1q2w3e

Фото: «РБК-Украина».