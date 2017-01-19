Названы самые распространенные пароли 2016 года

Независимо от того, сколько раз людей предупреждали об опасности использования ужасных паролей, эта практика до сих пор является невероятно распространенным явлением
Это заключение Keeper Security – фирмы по управлению паролями программного обеспечения, которая проанализировала более 10 миллионов регистрационных данных, которые просочились в Интернет из-за нарушений, произошедших в 2016 году, сообщают «Вести».
Как это было в 2015 году, самым популярным паролем по-прежнему остается «123456», который составил невероятные 17% тех, кто был проверен. После этого на втором месте следует столь же сложный «123456789». Легко угадываемые цифры составляют восемь из десяти наиболее популярных записей, в том числе «111111» под номером пять.
Единственная хорошая новость заключается в том, что всегда присутствующий «password», который часто встречается в первой пятерке такого рода списков, теперь опустился на восьмую позицию.
Семь из пятнадцати паролей состоят из шести или менее символов, позволяя атакам грубой силы расшифровывать их в течение нескольких секунд.
Наличие «18atcskd2w» и «3rjs1la7qe» может показаться чем-то аномальным, возможно признак того, что некоторые люди, по крайней мере пытаются сделать вещи более трудным для киберпреступников. Оказывается, что эти более сложные пароли повторно используются ботами при настройке фиктивных учетных записей электронной почты для рассылки спама и фишинг-атак.
«Поставщики услуг электронной почты могут сделать каждому услугу, отмечая эти своего рода повторения и отчитываясь о них», - сказали исследователи Keeper.
Первые 25 паролей едва изменились за последние несколько лет. Keeper Security говорит, что «большая ответственность лежит на владельцах сайтов, которые не следят за соблюдением большинства политик сложности базового пароля».
На самом деле каждый должен просто использовать менеджер паролей.
Вот полный список:
123456
123456789
qwerty
12345678
111111
1234567890
1234567
password
123123
987654321
qwertyuiop
mynoob
123321
666666
18atcskd2w
7777777
1q2w3e4r
654321
555555
3rjs1la7qe
Google
1q2w3e4r5t
123qwe
zxcvbnm
1q2w3e
Фото: «РБК-Украина».
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Теги: безопасность, пароль, пользователи
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