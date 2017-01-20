Youtube тестирует обмен сообщениями

Youtube запустил в тестовом режиме платформу обмена сообщениями
На данный момент функция доступна пользователям Канады, сообщает «РБК-Украина».
Канада была выбрана в том числе и потом, что много канадских пользователей делятся видео на Youtube.
Функция доступна для операционных систем Android и IOS.
На данный момент не известно когда функция будет запущена для всех пользователей.
Напомним, YouTube выплатил 1 млрд. долларов правообладателям музыкального контента.
Фото: «РБК-Украина».
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