Youtube тестирует обмен сообщениями

Youtube запустил в тестовом режиме платформу обмена сообщениями

На данный момент функция доступна пользователям Канады, сообщает «РБК-Украина».

Канада была выбрана в том числе и потом, что много канадских пользователей делятся видео на Youtube.

Функция доступна для операционных систем Android и IOS.

На данный момент не известно когда функция будет запущена для всех пользователей.

Напомним, YouTube выплатил 1 млрд. долларов правообладателям музыкального контента.

Фото: «РБК-Украина».