Apple выпустит смартфон с «обернутым» вокруг корпуса экраном

Apple в 2017 году выпустит три новых версии смартфона iPhone: 4,7- и 5,5-дюймовые модели, которые сменят iPhone 7 и iPhone 7 Plus, а также модель iPhone X, «обернутый» экраном

О планах Apple рассказал аналитик компании Cowen and Company Тимоти Аркари, который сослался на источники среди поставщиков Apple, сообщает «УНИАН».

Модель iPhone X получит 5,8-дюймовый OLED-дисплей, который будет идти от края до края.

«Обернутый» (wraparound) экран, как ожидается, будет «фиксированным и гибким». Гарнитура, камера для селфи и видеосвязи FaceTime и сканер отпечатков пальцев Touch ID, по предположениям экспертов, будут встроены в OLED-экран нового смартфона.

Аркари допустил, что Apple добавит в модель сканер радужной оболочки глаза и лазерный сенсор для поддержки управления жестами. Смартфон будет поддерживать беспроводную зарядку.

Фото: Keddr.com