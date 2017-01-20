МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
СТАТЬИ
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Hi-tech

Toshiba пережила сильнейший спад с 1974 года

0

Корпорация планирует продать активы

Произошло сильнейшее более чем за 20 лет падение котировок японского производителя электроники Toshiba

Причина - крупные убытки, сообщает «3Dnews».

Убытки Toshiba в американском бизнесе по производству ядерных реакторов превысят 500 млрд. иен ($4,36 млрд.). Денежные потери могут измеряться 700 млрд. иен ($6,1 млрд.). Корпорация планирует продать активы (помимо полупроводникового подразделения) на сумму 300 млрд. иен ($2,6 млрд.).

В Toshiba воздержались от подробных комментариев и лишь заявили, что сама компания не сообщала об убытках в ядерном бизнесе.

После появления в прессе публикаций, пророчащих Toshiba финансовый упадок, акции компании 19 января, подешевели на 26 %, что стало самым сильным показателем спада в течение дня с 1974 года.

Финансовые проблемы Toshiba начались после того, как в апреле 2015 года компания призналась в многолетних бухгалтерских махинациях, вследствие которых японский гигант приписал себе около $2 млрд. неполученной прибыли.

После этого Toshiba продала несколько крупных активов, в том числе подразделения по выпуску датчиков изображения и медицинского оборудования, а также доли в компаниях Kone (финский производитель эскалаторов) и Topcon (японский производитель медицинской техники).

Недавно стало известно о планах корпорации отделить полупроводниковый бизнес и продать долю в нём.

Фото: bloomberg.com

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Toshiba, акции, убытки

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Toshiba решила отделить полупроводниковый бизнес

Toshiba решила отделить полупроводниковый бизнес

"> Toshiba просит отсрочить возращение долгов

Toshiba просит отсрочить возращение долгов

"> Toshiba подозревается в завышении прибыли

Toshiba подозревается в завышении прибыли

"> Акции Toshiba упали на 42%

Акции Toshiba упали на 42%

Загрузка...
ЗМІ: Порошенко заробив 47 млн. грн. на девальвації гривні
Ukraine's President Petro Poroshenko speaks to the media during a news conference in KievУкраїнські ЗМІ стверджують, що президенту України Петру Порошенку вдалося заробити 47 млн. грн. на девальвації національної валюти. За основу обвинувачень портал «Антикор»
У розшуку Інтерполу перебуває понад 1700 українців
Opening of Interpol Global Complex for Innovation in Singapore«Інтерфакс Україна» повідомляє, що зі слів керівника Національного бюро Інтерполу в Україні Василя Неволі, на даний момент в міжнародному розшуку перебуває 1763

Последние новости

09:58

Стало известно, когда суд Лондона вынесет решение о долге Украины в $3 млрд

09:55

Влияет ли макияж на успех в карьере, рассказали эксперты

09:55

В Черном море нашли американский бомбардировщик

09:53

Медики сообщили, почему беременным нужно употреблять больше рыбы

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Запорожье

Стало известно, сколько человек убили в Запорожской области в 2016

Стало известно, сколько человек убили в Запорожской области в 2016 »

Донбасс

СБУ выясняет, как чиновница Луганской областной ВГА заработала 500 тыс. грн.

СБУ выясняет, как чиновница Луганской областной ВГА заработала 500 тыс. грн. »

Одесса

Качество знаний выпускников школ Одесского региона упало

Качество знаний выпускников школ Одесского региона упало »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.