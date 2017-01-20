Toshiba пережила сильнейший спад с 1974 года

Произошло сильнейшее более чем за 20 лет падение котировок японского производителя электроники Toshiba

Причина - крупные убытки, сообщает «3Dnews».

Убытки Toshiba в американском бизнесе по производству ядерных реакторов превысят 500 млрд. иен ($4,36 млрд.). Денежные потери могут измеряться 700 млрд. иен ($6,1 млрд.). Корпорация планирует продать активы (помимо полупроводникового подразделения) на сумму 300 млрд. иен ($2,6 млрд.).

В Toshiba воздержались от подробных комментариев и лишь заявили, что сама компания не сообщала об убытках в ядерном бизнесе.

После появления в прессе публикаций, пророчащих Toshiba финансовый упадок, акции компании 19 января, подешевели на 26 %, что стало самым сильным показателем спада в течение дня с 1974 года.

Финансовые проблемы Toshiba начались после того, как в апреле 2015 года компания призналась в многолетних бухгалтерских махинациях, вследствие которых японский гигант приписал себе около $2 млрд. неполученной прибыли.

После этого Toshiba продала несколько крупных активов, в том числе подразделения по выпуску датчиков изображения и медицинского оборудования, а также доли в компаниях Kone (финский производитель эскалаторов) и Topcon (японский производитель медицинской техники).

Недавно стало известно о планах корпорации отделить полупроводниковый бизнес и продать долю в нём.

Фото: bloomberg.com