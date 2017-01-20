Поиск Google теперь работает при разрывах соединения

Google анонсировала обновление для своего основного Android-приложения, которое может стать очень полезным для людей, время от времени теряющих соединение с интернетом
Теперь при запуске поиска через приложение Google и отсутствии соединения с сетью программа запоминает запрос пользователя, а при восстановлении доступа к интернету показывает уведомление о том, что результаты поиска готовы для просмотра, сообщает «3Dnews».
Данное нововведение может быть полезно в целом ряде случаев: например, при использовании режима «В самолёте» или при обрыве соединения с точкой доступа Wi-Fi.
«А если вы беспокоитесь по поводу платы за передачу данных или сбережении заряда батареи, то не волнуйтесь. Эта функция не будет разряжать вашу батарею, а благодаря использованию упорядоченных результатов поиска она оказывает минимальное влияние на потребление трафика», - сообщил менеджер по продукту Google Шекхар Шарад.
Последние несколько лет компания активно расширяет возможности своих основных сервисов при использовании их без подключения к Интернету. Например, несколько месяцев назад Google позволила загружать в приложении «Карты» для Android отдельные участки местности на SD-карту, а в 2015 году дала возможность скачивать большие части карты для навигации.
В мае компания сообщила о том, что она активировала автоматическое сохранение на мобильное устройство файлов из «Документов», «Таблиц» и «Презентаций», с которыми пользователь недавно работал.
С выходом Chrome 55, состоявшимся в декабре, владельцы Android-устройств получили возможность скачивать через браузер сайты для их просмотра без доступа к Сети.
Фото: «3Dnews».
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