Twitter прекратила попытки освоить продажи

Попытки Twitter освоить сферу электронной коммерции не увенчались успехом

Согласно письму, полученному пользователями торговой платформы Shopify, Twitter закрывает канал продаж, поскольку больше не фокусируется на электронной коммерции, сообщает «3Dnews».

Компания расформировала команду, работавшую над кнопками для совершения покупок в сервисе, ещё в прошлом мае - часть сотрудников этой группы была назначена на работу над другими проектами, а некоторые так и совсем покинули Twitter.

Компания уверяла, что она собирается увеличить вклад в развитие коммерческой составляющей сервиса, перераспределив ресурсы, использовавшиеся в разработке кнопки «Купить», на создание динамической рекламы продуктов. Вышеупомянутое письмо указывает на то, что компания оставила попытки освоения электронной коммерции.

Twitter начала экспериментировать с кнопкой «Купить» ещё при бывшем генеральном директоре Дике Костоло - тогда компания позиционировала концепцию как способ, дающий брендам возможность превратить своих подписчиков в платёжеспособных клиентов. Но после прихода в компанию в октябре 2015 года Джека Дорси стало ясно, что сервис собирается сфокусироваться на своих основных возможностях. К тому же, судя по всему, почти никто не осуществлял покупки через Twitter.

Дорси активно пытается обновить и улучшить опыт использования Twitter, в последнее время у социальной сети наблюдаются проблемы с привлечением новых пользователей и удержанием уже имеющихся.

Что же касается кнопки «Купить», то концепция позиционировалась как возможность размыть грань между социальной сетью и розничными площадками. Технология не нова, но пока не совсем ясно, какое влияние она могла бы оказать на электронную коммерцию в долгосрочной перспективе.

Фото: «3Dnews».