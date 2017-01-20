SoftServe приобрела Coders Center

Компания SoftServe с украинскими корнями завершила сделку по приобретению польской компании Coders Center, специализирующейся на разработке систем управления контентом корпораций и платформах электронной коммерции

Сделка была завершена 17 января, ее финансовые условия не разглашаются, сообщает "РБК-Украина».

Поглощение польской компании поможет SoftServe расширить свои сервисы по цифровой трансформации и консалтингу.

Coders Center была создана в 2014 году, и обслуживала агентства цифрового маркетинга, стартапы и корпорации. Топ-менеджмент разработчика присоединится к компании SoftServe.

Фото: "РБК-Украина».