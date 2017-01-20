Рынок компьютерной техники для геймеров обновил рекорд

Рынок игровой компьютерной техники достиг рекордного значения благодаря высокому спросу на наиболее производительные и дорогие системы

В 2016 году продажи игровых компьютеров, комплектующих и периферийных устройств для них в мире впервые в истории достигли $30 млрд. 43 % от этой суммы пришлось на топовое оборудование, а изделия начального и среднего уровней заняли 22 % и 35 % рынка соответственно, сообщает «3Dnews».

К 2019 году объём мирового рынка ПК-техники для геймеров будет увеличиваться в среднем на 6% ежегодно.

Самым быстрорастущим рынком сбыта этой продукции станет Азиатско-Тихоокеанский регион, который сможет расти на 7 % в год. Продажи игрового компьютерного оборудования в этом регионе составили $11,3 млрд. по итогам прошлого года.

По словам аналитика JPR Теда Поллака, игровые ПК хорошо продаются потому, что они обеспечивает высокую детализацию изображения, так как пользователь сидит близко к монитору.

В пользу десктопов и ноутбуков играют удобное управление с помощью клавиатуры и мыши (именно поэтому киберспортсмены предпочитают ПК), присутствие на рынке огромного количества периферийных устройств (например, рулевых колонок и штурвалов для приближённого к реальности управления автомобилем или самолётом) и более богатые настройки графики и управления, отметил эксперт.

Фото: JPR