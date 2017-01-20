Полиция арестовала россиянина за вирус похитивший миллионы долларов

Полиция Испании задержала россиянина Станислава Лисова за разработку и использование вируса NeverQuest, который позволял похищать миллионы долларов с банковских счетов

ФБР в течение двух лет вело расследование в отношении российского программиста Станислава Лисова за разработку и использование вируса NeverQuest, распространяющегося через социальные сети, электронную почту и передачу файлов. Вредоносная программа привела к потере людьми миллионов долларов, сообщает «РБК-Украина».

Лисов был задержан 13 января в аэропорту во время ожидания вылета в другую европейскую страну. Он подозревается в управлении мошеннической сетью.

Верховный суд Испании решит вопрос об экстрадиции Лисова в США.

Фото: «РБК-Украина».