Полиция арестовала россиянина за вирус похитивший миллионы долларов

Полиция Испании задержала россиянина Станислава Лисова за разработку и использование вируса NeverQuest, который позволял похищать миллионы долларов с банковских счетов
ФБР в течение двух лет вело расследование в отношении российского программиста Станислава Лисова за разработку и использование вируса NeverQuest, распространяющегося через социальные сети, электронную почту и передачу файлов. Вредоносная программа привела к потере людьми миллионов долларов, сообщает «РБК-Украина».
Лисов был задержан 13 января в аэропорту во время ожидания вылета в другую европейскую страну. Он подозревается в управлении мошеннической сетью.
Верховный суд Испании решит вопрос об экстрадиции Лисова в США.
Фото: «РБК-Украина».
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