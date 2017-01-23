Стала известна причина взрывов Galaxy Note 7

К взрывам смартфонов Samsung Galaxy Note 7 приводили нестандартные размеров аккумуляторов на некоторых устройствах

К взрывам приводили аккумуляторы нестандартных размеров, которые выпускала дочерняя структура Samsung DPI, сообщает «РБК-Украина».

Изначально в производстве бракованных батареек подозревали китайского партнера Samsung - компанию Amperex Technology Ltd.

Напомним, в некоторых смартфонах Samsung Galaxy Note 7 возгорались аккумуляторы, одной из основных причин эксперты называли слишком плотное расположение компонентов телефона внутри корпуса.

Фото: «РБК-Украина».