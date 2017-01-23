Хакеры взломали Darkode

Хакеры взломали хакерский форум Darkode и похитили данные учетных записей пользователей
Взломанный форум Darkode является копией ранее влиятельной в сообществе хакеров площадки, которую в 2015 году закрыли после расследования американского ФБР, сообщает «РБК-Украина».
На старой версии форума хакеры обсуждали различные уязвимости и вредоносные программы.
Хакеры похитили данные учетных записей пользователей форума.
По некоторым данным, пользователи могли быть вовлечены в незаконную деятельность.
Напомним, ранее сообщалось, что испанская полиция арестовала россиянина за похитивший миллионы долларов вирус.
Фото: «РБК-Украина».
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