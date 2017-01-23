Производители смартфонов заработают 355 миллиардов в 2020 году

По итогам 2020 году объем мировой выручки от продажи смартфонов превысит 355 млрд. долларов

По мнению аналитиков, общемировая база используемых смартфонов увеличится с 4 млрд. в прошлом году до более 6 млрд. по итогам 2020 года, сообщает «РБК-Украина».

На данный момент смартфоны и планшеты составляют свыше 60% подключаемых потребительских устройств, тогда как еще в 2008 году их доля не превышала 17%.

Глобальные потребительские расходы на мобильные приложения возрастут с 54 млрд. долларов в 2016 году до 74 млрд. долларов по итогам 2020 г.

Наиболее быстрорастущими регионами исходя из расходов на мобильные приложения будут Африка, Ближний Восток и Латинская Америка.

Фото: «РБК-Украина».