В США начато расследование по делу Yahoo!

Комиссия США по ценным бумагам и биржам начала расследование по делу о несвоевременному сообщении Yahoo! о краже персональных данных пользователей сервиса

Комиссия запросила у компании документы, чтобы выяснить должным ли образом были раскрыты подробности о кибератаках, которые привели к утечке данных, сообщает «РБК-Украина».

Через два месяца после объявления телекоммуникационной компанией Verizon планов о приобретении Yahoo!, стало известно о похищении в 2014 году данных 500 млн. пользователей хакерами, «спонсируемыми государством».

Позже появилась информация об утечке еще более 1 млрд. пользовательских учетных записей.

Позднее Verizon поставила под сомнение завершение данной сделки, а также рассматривала вопрос скидки в 1 млрд. долларов в случае, если сделка все же состоится.

На данный момент расследование находится на начальной стадии и о каких-либо штрафах или судебных исках речь пока не идет.

Напомним, Verizon хочет получить скидку в 1 млрд. долларов при покупке Yahoo!.

Фото: «РБК-Украина».