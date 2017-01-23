Tsinghua инвестирует $30 миллиардов в производство чипов памяти

Tsinghua Unigroup объявил о планах построить завод стоимостью $30 млрд. по производству модулей памяти в Нанкине, расположенном в восточной части Китая
Tsinghua, купившая за последние несколько лет целый ряд производителей микросхем, сейчас также участвует в строительстве завода стоимостью $24 млрд. для производства чипов памяти в Ухане, сообщает «3Dnews».
Завод в Нанкине будет выпускать чипы DRAM и флеш-память 3D NAND. Первый этап проекта обойдётся в $10 млрд. Производственная мощность завода после реализации первого этапа составит 100 тысяч полупроводниковых пластин в месяц. Сроки завершения строительства завода и выхода на полную производственную мощность пока неизвестны.
Китай предпринимает значительные усилия с целью создания сильной отечественной полупроводниковой промышленности, которая обеспечит чипами его громадный внутренний рынок. В прошлом году китайское правительство объявило о планах инвестировать $160 млрд. в течение 10 лет в проекты по укреплению отечественной полупроводниковой промышленности.
В 2015 году Tsingua хотела приобрести американского производителя чипов памяти Micron Technology Inc. за $23 млрд., но её попытка закончилась неудачей.
У Китая нет другого выбора, кроме как создавать собственную полупроводниковую промышленность с нуля, так как западные правительства, особенно - США, всё более настороженно относятся к попыткам китайских государственных компаний приобрести западные фирмы.
Фото: «3Dnews».
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