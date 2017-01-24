Apple откроет центр R&D

Apple намерена открыть в Японии крупнейший в Азии центр исследований и разработок (R&D)
Центр начнет работу уже в марте этого года, сообщает «РБК-Украина».
Центр общей площадью 25 тыс. квадратных метров откроют в Иокагаме и его специалисты будут заниматься «перспективными технологиями в области электроники».
Центр R&D будет полностью обеспечен от возобновляемых источников электроэнергии, а крыша будет иметь изолирующий эффект, помогая снизить количество энергии, необходимое для нагрева помещения зимой и охлаждения летом.
Напомним, Apple планирует начать производство серверов в США.
Фото: «РБК-Украина».
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