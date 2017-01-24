Блогер поставил рекорд по нажатию компьютерной мыши (ВИДЕО)

Блогер и активный пользователь Twitch Tocen опубликовал видео, на котором он кликает компьютерной мышью в течение 17 часов подряд
Tocen рассказал в интервью, что планировал параллельно развлекать себя просмотром аниме и музыкой, но после первых 100 тыс. кликов осознал, что должен полностью сфокусироваться на своей задаче, сообщает «УНИАН».
В итоге он кликнул мышью 1 млн. раз за 17 часов.
Фото и видео: Tocen
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