Блогер поставил рекорд по нажатию компьютерной мыши (ВИДЕО)

Блогер и активный пользователь Twitch Tocen опубликовал видео, на котором он кликает компьютерной мышью в течение 17 часов подряд

Tocen рассказал в интервью, что планировал параллельно развлекать себя просмотром аниме и музыкой, но после первых 100 тыс. кликов осознал, что должен полностью сфокусироваться на своей задаче, сообщает «УНИАН».

В итоге он кликнул мышью 1 млн. раз за 17 часов.

Фото и видео: Tocen