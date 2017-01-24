3D-телевизоров больше не будет

Ни один из производителей телевизоров не озвучил планы по выпуску новых моделей с 3D-функциями в 2017 году

Представитель LG Electronics сообщил, что компания намерена сосредоточиться на других технологиях, в том числе HDR, сообщает «3Dnews».

Аналогичный комментарий дали и в корпорации Sony: там заявили о том, что с учётом текущих рыночных реалий приняли решение отказаться от выпуска новинок с поддержкой 3D. Что касается Samsung и Philips, то свой отказ от 3D-моделей они озвучили ещё в прошлом году. Не планируют ничего нового в этом сегменте и бренды «второго эшелона», такие как Sharp, TCL и Hisense.

В 2015 году доля 3D-телевизоров на мировом рынке составляла всего 16 %, а в 2016 году этот показатель и вовсе упал до 8 %. Доля проигрывателей Blu-ray с поддержкой 3D-видео существенно сократились - с 25 % в 2015 году до 11 % в 2016 году.

Эксперты связывают данную тенденцию с тем, что в настоящее время потребителям гораздо интереснее такие возможности, как Ultra HD и HDR, а также смарт-функции.

Пик интереса к 3D-телевизорам пришёлся на 2010 год и был обусловлен выходом годом ранее фильма «Аватар». Однако полностью завоевать рынок им не удалось - уже в 2012 года спрос на ТВ-панели с 3D-функциями стал падать.

Фото: «3Dnews».