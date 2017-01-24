Samsung продолжит выпускать Galaxy Note

Samsung не откажется от выпуска смартфонов под брендом Galaxy Note

Об этом сообщает глава мобильного подразделения компании Дон-Джин Кох, сообщает «РБК-Украина».

Компания планирует вывести на рынок безопасный и инновационный Galaxy Note 8.

Смартфон под этим брендом можно ожидать осенью этого года.

В Samsung считают, что пользователи линейки Note являются самыми лояльными клиентами компании.

Фото: «РБК-Украина».