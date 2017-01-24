Китай усилил контроль за VPN-сервисами

Китайское правительство блокирует доступ к крупным сервисам вроде Twitter, Facebook, YouTube и некоторым другим, поэтому многие жители страны для входа на эти сайты пользуются VPN-сервисами

Теперь это может расцениваться как преступление, сообщает «3Dnews».



Использование виртуальных частных сетей и налаживание подключений по специальным кабелям в Китае теперь требует одобрения со стороны государства, что, по сути, делает такие методы незаконными.

Министерство промышленности и информатизации КНР объявило о новом законе в воскресенье. Министерство назвало это «чисткой» интернет-соединений в стране и заявило, что новые правила вступят в силу немедленно и будут актуальны вплоть до 31 марта 2018 года.

Цели введения новых правил касательно VPN и кабельных соединений в Китае довольно расплывчаты. Неясно, как правительство собирается их реализовывать, однако, судя по анонсу, власти нацелены на компании, предоставляющие доступ к VPN-сервисам обычным гражданам страны, а не профессионалам, работающим во многонациональных корпорациях.

Фото: «3Dnews».