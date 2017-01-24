Google Voice получил крупнейшее обновление

Google анонсировала выход крупного обновления для мессенджера Google Voice, намёки на которое появились в начале января

Новый сервис доступен на Android и iOS, а также в виде веб-версии, сообщает «3Dnews».



Продукт получил значительное визуальное обновление и стал похож на другие современные приложения компании. В разделе входящих теперь есть отдельные вкладки для текстовых сообщений, звонков и голосовой почты. Переписка теперь представляет собой одну сплошную ленту, благодаря чему сообщения от каждого из контактов теперь располагаются в одном месте.

Google Voice получило ряд функций, ради которых пользователи раньше переходили в Hangouts. Теперь на всех платформах через сервис можно отправлять фотографии по MMS, причём картинки нормально отображаются в диалогах. Нововведение может показаться незначительным, но MMS всегда было слабым местом приложения от Google. Раньше, например, приходилось прикреплять MMS к письмам или использовать другие не самые удобные обходные пути. Ради групповых текстовых сообщений в Hangouts тоже больше заходить не нужно - функция появилась в Google Voice.

Среди других приятных нововведений сервиса - возможность отвечать на сообщения через уведомления (только на Android), поддержка 3D Touch на iPhone и транскрибирование голосовой почты на испанском языке.

Google уверяет, что приложение теперь будет получать регулярные обновления как на мобильных устройствах, так и в веб-версии. Представитель компании подтвердил, что Google Voice получит поддержку RCS - технологии, позиционируемой как замена SMS-сообщений.

В ближайшие недели глобальное обновление должно стать доступно всем пользователям.

Фото: «3Dnews».