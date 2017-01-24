Apple выбрала главного поставщика iPhone

Apple готовится начать производство смартфонов iPhone в Индии

Это позволит ей открыть здесь розничные магазины, а также избавиться от ввозных пошлин, сделав свою продукцию более конкурентоспособной, сообщает «3Dnews».



Главный контрактный партнёр Foxconn (Hon Hai Precision Industry Co.) не будет ведущим поставщиком смартфонов в Индии. В качестве основного производителя iPhone в стране в 2017 году Apple выбрала Wistron.

Apple планирует построить вместе с Wistron завод по производству iPhone в Бангалоре. Этот завод может начать работу в апреле, а в конце 2017 года должен стать главным звеном в индийской цепочке поставок iPhone. В то время как Wistron будет основным поставщиком смартфонов iPhone в Индии, Foxconn и другим OEM-производителям отводится второстепенная роль на случай значительного увеличения спроса. Wistron заметно расширила свои производственные мощности по выпуску смартфонов в Куньшане (Восточный Китай) и Индии.

Apple предпринимала попытки увеличить своё присутствие в Индии на протяжении всего прошлого года. В итоге было принято решение разместить здесь производство смартфонов.

Фото: Daily Mobile