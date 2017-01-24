Uber хочет построить детальную карту всего мира

Бывший инженер и почётный сотрудник Google Амит Сингал, помогавший усовершенствовать алгоритм ранжирования поискового движка и одно время занимавший пост руководителя отдела поиска - присоединился к Uber в качестве вице-президента по разработкам, о чём эта компания сообщила официально (вдобавок её глава объявил о радостной вести у себя в Facebook)

Он возглавит подразделение картографии и магазинов и займётся развитием технологий автопилота, сообщает «3Dnews».

Uber поставила задачу построить детальную карту всего мира, и выделила на проект уже $500 млн. - это важный шаг на пути внедрения автономных автомобилей. Сингал будет подотчётен напрямую исполнительному директору Uber Трэвису Каланику, работая рука об руку с другим вице-президентом по разработкам и главой подразделения самоуправляемых автомобилей Энтони Левандовски.

Амит Сингал стал очередным высокоранговым специалистом, который перешёл в динамично развивающуюся компанию Uber. Среди других можно упомянуть Маника Гупту, бывшего руководителя Google по картографическим продуктам, а также Брайана Мак-Клендона, который в одно время руководил всем картографическим подразделением интернет-гиганта.

Сингал сказал, что поможет Uber в создании картографических служб для автомобильного автопилота.

«Довольно сложно соединить миллионы водителей с миллионами велосипедистов и мотоциклистов в реальном времени для создания оптимальных маршрутов движения, - отметил он. - Добавьте к этому необходимость предсказания трафика в реальном времени и анализ массы информации при том, что система должна быть экономически привлекательна для всех - у вас выйдет одна из наиболее сложных проблем в компьютерной науке, с которыми я сталкивался за мою тридцатилетнюю карьеру».

Фото: Uber