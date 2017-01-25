Поставщик аккумуляторов для Galaxy Note 7 инвестирует в улучшение безопасности

Samsung SDI, один из поставщиков аккумуляторов для смартфона Galaxy Note 7, намерена инвестировать 150 млрд. корейских вон (порядка 128 млн. долларов) в улучшение безопасности своей продукции

Компания намерена усилить свою команду более 100 специалистами по безопасности, сообщает «РБК-Украина».

В Samsung SDI утверждают, что неудача с флагманом материнской компании не привела к оттоку сторонних клиентов.

Компания по-прежнему получает большие заказы на производство полимерных батарей, а также на производство аккумуляторов для электрических и гибридных транспортных средств.

Ранее стало известно, что Galaxy Note 7 взрывались из-за дефекта аккумуляторов.

Фото: «РБК-Украина».