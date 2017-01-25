HP отзывает аккумуляторы для ноутбуков из-за возгорания

HP вынуждена расширить программу отзыва аккумуляторных батарей для ноутбуков из-за риска перегрева, который может спровоцировать возгорание
В июне прошлого года НР объявила о глобальном отзыве аккумуляторов для портативных компьютеров, сообщает «3Dnews».
Тогда говорилось о наличии дефекта в 41 тыс. батарей. На этот раз отзыву подлежат 101 тыс. бракованных аккумуляторных блоков. Они устанавливались в лэптопы, которые были реализованы в период с марта 2013 года по октябрь 2016-го.
Дефектными батареями комплектовались портативные компьютеры HP и Compaq, HP ProBook, HP Envy, Compaq Presario и HP Pavilion. Кроме того, такие источники питания продавались отдельно и поставлялись в сервисные центры.
Бракованные аккумуляторы могут привести к пожарам и ожогам.
«Следует немедленно прекратить использование батарей, подлежащих замене. Использовать ноутбук без батареи можно, подключив его к внешнему источнику питания», - говорится в уведомлении НР.
Фото: «3Dnews».
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Теги: HP, аккумулятор, ноутбук
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