Производители AMOLED-экранов отстают от Samsung Display

Китайские производители дисплеев едва ли смогут рассчитывать на поставку AMOLED-экранов для Apple, зато станут хорошими партнёрами для местных компаний, выпускающих смартфоны

Китайские производители AMOLED-панелей в плане технологического развития отстают от компании Samsung Display, которая, по многочисленным слухам, будет поставлять такие экраны для iPhone следующего поколения, сообщает «3Dnews».

Вендоры из Поднебесной едва ли получат от Apple и других международных производителей смартфонов заказы на изготовление AMOLED-дисплеев в ближайшие пять лет.

Китайские компании активно развивают эту технологию и соответствующие производственные мощности. По прогнозам Digitimes Research, к 2020 году прописанные в КНР компании будут производить на 50 % больше AMOLED-экранов, чем Samsung Display и LG Display вместе взятые.

Аналитики называют две основные проблемы, с которыми сейчас сталкиваются китайские производители AMOLED-продукции: низкая разрешающая способность дисплеев и слабое освоение пластиковых подложек. Samsung Display опережает конкурентов в обоих случаях.

По уровню развития AMOLED китайские производители отстают от Samsung Display минимум на 3 года. К примеру, южнокорейская компания выпустила гибкие AMOLED-панели ещё во второй половине 2014 года, а китайские производители только сейчас представили их и смогут начать серийное производство не раньше 2018 года.

Фото: wsj.com