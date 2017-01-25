В Google Play обнаружили HummingWhale

В Google Play обнаружили обновленный троян HummingWhale

Для полноценной работы вируса ему достаточно даже поверхностного доступа к файлам операционной системы, сообщает «РБК-Украина».

Программа постепенно подгружает необходимые элементы вроде рекламных баннеров, а при попытке удаления создает собственную копию на виртуальной машине, усложняя поисковый процесс.

На данный момент вирусом заражено порядка 20 приложений Google Play. Большая часть из них принадлежит китайским разработчикам и предназначено для замены штатного приложения «Камера».

Напомним, более 1 млн. Android-устройств подверглись хакерской атаке.

Фото: «РБК-Украина».