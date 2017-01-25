В Google Play обнаружили HummingWhale

В Google Play обнаружили обновленный троян HummingWhale
Для полноценной работы вируса ему достаточно даже поверхностного доступа к файлам операционной системы, сообщает «РБК-Украина».
Программа постепенно подгружает необходимые элементы вроде рекламных баннеров, а при попытке удаления создает собственную копию на виртуальной машине, усложняя поисковый процесс.
На данный момент вирусом заражено порядка 20 приложений Google Play. Большая часть из них принадлежит китайским разработчикам и предназначено для замены штатного приложения «Камера».
Напомним, более 1 млн. Android-устройств подверглись хакерской атаке.
Фото: «РБК-Украина».
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Теги: Google Play, вирус, троян
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