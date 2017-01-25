Apple обвинили в умышленной продаже отвлекающих гаджетов

Производители смартфонов и других гаджетов должны сделать так, чтобы их продукция не использовалась людьми опасным для общества способом, уверен житель Калифорнии Хулио Сеха

На минувшей неделе он подал иск к компании Apple, обвиняя её в умышленной продаже устройств, которые побуждают их владельцев писать сообщения во время управления автомобилем, сообщает «3Dnews».



По словам адвокатов истца, тот пострадал в ДТП, когда в его автомобиль врезалась другая машина. Сидевшая за её рулём женщина якобы отвлеклась на свой iPhone и не выпускала его из рук даже после аварии.

Однако господин Сеха не намерен требовать от Apple денежной компенсации. Вместо этого он собирается добиваться через суд запрета на реализацию всех iPhone до тех пор, пока производитель не снабдит их специальной технологией, блокирующей устройство во время вождения.

Такая разработка действительно существует - её Apple запатентовала ещё в 2014 году. Патент описывает механизм блокировки портативных вычислительных устройств, не требующий внесения каких-либо изменений в конструкцию автомобиля и использующий информацию с датчиков движения наряду с анализом окружающей обстановки.

Для большей убедительности Хулио Сеха и его адвокаты приводят в иске статистику Федерального управления шоссейных дорог США, согласно которой из-за использования гаджетов Apple на дорогах ежегодно гибнет в среднем около 312 калифорнийцев.

Фото: «3Dnews».