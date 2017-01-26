Армия Швеции подверглась масштабной кибератаке

Компьютерная сеть вооруженных сил Швеции недавно подверглась масштабной кибератаке, из-за которой пришлось отключить систему, используемую при военных учениях

Официальный представитель вооруженных сил Швеции Филип Саймон подтвердил, что кибератака повлияла на компьютерную систему Caxcis, сообщает «РБК-Украина».

«С тех пор система отключена», - сообщил Саймон.

Представитель шведских вооруженных сил отказался рассказать о том, когда именно произошла кибератака, кто может за ней стоять и какие дальнейшие меры были предприняты.

Напомним, в ходе совместного брифинга с президентом Финляндии Саули Ниинисте президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина в силах ответить на кибератаки со стороны России.

Фото: «РБК-Украина».